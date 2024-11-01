Kütahya'da Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da Aranan Şahıs Yakalandı

Kütahya\'da Aranan Şahıs Yakalandı

Çarşı ve mahalle bekçileri, hapis cezası ile aranan K.A.'yı gözaltına aldı.

01.11.2024 00:22
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Kütahya'da çarşı ve mahalle bekçileri, "muhafaza görevini kötüye kullanma" suçundan 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından Mecidiye Mahallesi Ahirbasan Caddesi üzerinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde, K.A. (36) isimli şahsın yapılan GBT-UYAP sorgusunda, Kütahya Asliye Ceza İlamat Masası tarafından, "muhafaza görevini kötüye kullanma suçundan" 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyor olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Nezarethane Büro Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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