Kütahya Tavşanlı'da Bisiklet Sürücüsü Trafik Kazasında Yaralandı

3.Sayfa

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre sürücü M.B. idaresindeki bisiklet ile Ekrem Ödemiş Bulvarı'nda, Cennet Sokak Kavşağı'na geldiği sırada sürücü S.E. idaresindeki 43936 plakalı minibüs ile çarpıştı. Yaşanan trafik kazası sonrası olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı bisiklet sürücüsünü Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. - KÜTAHYA