Kütahya'da Cinsel Saldırı Zanlısı Yakalandı

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Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından basit cinsel saldırı suçundan aranan, ayrıca hakkında 2 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 suç kaydı mevcut zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Balıklı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde şüpheli şahıslar üzerinde yapılan kontrollerde, Ü.T. (45 ) isimli şahsın yapılan GBT ve UYAP sorgusunda, Kütahya Asliye Ceza İlamat Masası tarafından, basit cinsel saldırı suçundan aranıyor olduğu, ayrıca şahsın 2 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğü Nezarethane Büro Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA