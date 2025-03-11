Kütahya'da Evde Yangın, İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kütahya'da Evde Yangın, İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kütahya\'da Evde Yangın, İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Tavşanlı ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 41 yaşındaki kadın ve 2 yaşındaki çocuk hastaneye sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yarım saatte kontrol altına alındı.

11.03.2025 14:43  Güncelleme: 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki 2 katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre saat 11.00 sıralarında ilçenin Emirler köyünde, F.D.'ye ait 2 katlı evin ikinci katında yangın çıktı. Yangının yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı. Yangına Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri ile müdahale edildi.

Yangın sırasında güvenlik güçleri önlem alırken 112 Acil servis ekipleri de evde dumandan etkilenen N.D. (41) ve 2 yaşındaki A.D. tedbir amaçlı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Tavşanlı, İtfaiye, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Evde Yangın, İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
Pakistan’da tren saldırısı Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı Pakistan'da tren saldırısı! Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti Başını defalarca yere vurdu Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti! Başını defalarca yere vurdu
Ece Gürel’in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu
Arda Güler, Real Madrid’den ayrılmayı kafasına koydu Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmayı kafasına koydu
Trump yönetimi dış yardımların yüzde 83’ünü iptal etti Trump yönetimi dış yardımların yüzde 83'ünü iptal etti
Köpek saldırısında can vermişti Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama Köpek saldırısında can vermişti! Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama
Sezonu kapattığı söylenen Ferdi Kadıoğlu’ndan haber var Sezonu kapattığı söylenen Ferdi Kadıoğlu'ndan haber var
Twitter’a saatlerdir erişim sağlanamıyor Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor
Seyir halindeyken 18 yaşındaki Berke’yi kurşun yağmuruna tuttular Vahşetin nedeni ortaya çıktı Seyir halindeyken 18 yaşındaki Berke'yi kurşun yağmuruna tuttular! Vahşetin nedeni ortaya çıktı
Arda Turan’dan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler Arda Turan'dan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler

14:26 Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
13:53 Pakistan’da tren saldırısı Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı Pakistan'da tren saldırısı! Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı
13:44 Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
12:46 Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti Başını defalarca yere vurdu Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti! Başını defalarca yere vurdu
11:37 Ece Gürel’in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu
19:18 Arda Güler, Real Madrid’den ayrılmayı kafasına koydu Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmayı kafasına koydu
19:16 Trump yönetimi dış yardımların yüzde 83’ünü iptal etti Trump yönetimi dış yardımların yüzde 83'ünü iptal etti
19:16 Köpek saldırısında can vermişti Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama Köpek saldırısında can vermişti! Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama
18:58 Sezonu kapattığı söylenen Ferdi Kadıoğlu’ndan haber var Sezonu kapattığı söylenen Ferdi Kadıoğlu'ndan haber var
18:55 Twitter’a saatlerdir erişim sağlanamıyor Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor
18:36 Seyir halindeyken 18 yaşındaki Berke’yi kurşun yağmuruna tuttular Vahşetin nedeni ortaya çıktı Seyir halindeyken 18 yaşındaki Berke'yi kurşun yağmuruna tuttular! Vahşetin nedeni ortaya çıktı
18:23 Arda Turan’dan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler Arda Turan'dan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 14:47:32. #7.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Evde Yangın, İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.