Kütahya'da Hamile Eşine Tüfekli Saldırı

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Kütahya'da bir genç, tartıştığı hamile eşini sokak ortasında tüfekle yaraladı. Saldırgan, kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olay, Osmangazi Mahallesi'nde yaşandı. 20 yaşındaki Y.K. isimli şahıs, aralarındaki tartışma sonrası 19 yaşındaki hamile eşi F.K.'yı, sokak ortasında tüfekle ateş ederek yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç kadın, ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Y.K., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Sultanbağı Mahallesi'nde suç aletiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. - KÜTAHYA