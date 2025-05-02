Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar neticesinde Gediz ilçesinde önemli bir operasyona imza attı.
Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 25 kök kenevir bitkisi, 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.
Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.
Jandarma yetkilileri, kaçakçılıkla ve yasa dışı uyuşturucu ekimiyle mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
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