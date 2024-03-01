Kütahya'da kumar oynanan iş yerine operasyon: 4 kişiye para cezası, iş yeri kapatıldı - Son Dakika
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Kütahya'da kumar oynanan iş yerine operasyon: 4 kişiye para cezası, iş yeri kapatıldı

Kütahya\'da kumar oynanan iş yerine operasyon: 4 kişiye para cezası, iş yeri kapatıldı

Kütahya'da yapılan bir operasyonda kumar oynanan bir iş yerine para cezası kesilirken, iş yeri kapatıldı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, yuvarlak masa etrafında kumar oynayan 4 kişi tespit edildi. İş yeri yetkilisi adli işlem yapılırken, kumar oynayan 4 kişiye idari para cezası uygulandı. İşletme 30 gün süreyle mühürlenecek.

01.03.2024 11:21  Güncelleme: 11:41
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Kütahya'da kumar oynatılan bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 4 kişiye para cezası kesilirken, kumar oynanan iş yeri ise kapatıldı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimlerde, bir iş yerinde yuvarlak masa etrafında 4 şahsın masada bulunan kumar oynadığı tespit edildi. İş yeri yetkilisi A.A. isimli şahsa adli işlem yapılırken, kumar oynayan 4 şahsa kabahatler kanununca idari para cezası uygulandı. İşletmenin 30 gün süreyle mühürlenme işlemleri için gerekli yazışmaların ardından yapılacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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