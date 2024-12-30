Kütahya'da Muhtara Ev Hapsi Cezası

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Kütahya'da bıçaklı kavgaya karışan köy muhtarına Sulh Ceza Hakimliğince ev hapsi cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya Şehir Hastanesine yaralı olarak kendi imkanları ile gelen H.İ.A. (33) Meydan Mahallesi'ndeki evinden tek başına markete gittiği sırada, köy muhtarı L.M. (45) isimli şahıs tarafından yolunun kesildiğini, akabinde kavga ettiklerini ve bu kavga esnasında kaburga kısmından bıçaklanması üzerine L.M. isimli şahsın olay yerinden uzaklaştığını, kendi imkanları ile Şehir Hastanesi'ne geldiğini söyledi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan muhtar L.M.'nin sağ el orta parmağında yüzeysel kesi olduğu görülmesi üzerine alınan doktor raporu akabinde polis merkezine teslim edildi.

Muhtar L.M., alınan ifadesinde, H.İ.A. ile sokak üzerinde karşılaştıklarını, şahsın kendisine hakaret etmesi üzerine aralarında kavga çıktığını, şahsın kendisine bıçak çekerek elinden yaraladığını, kendisinin de şahsın elinden bıçağı alarak kendisini korumak amaçlı savurduğunu, bıçağın şahsa gelip gelmediğini hatırlamadığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilen L.M. isimli şahsa Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi cezası verildi. - KÜTAHYA