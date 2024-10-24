Kütahya\'da Okul Servislerine Denetim

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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde eksikliği tespit edilen 3 araca toplam 3 bin 702 TL tutarında Trafik İdari Para Cezası uygulandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince okul çağındaki çocukların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması, denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi maksadıyla okul servis araçları ve sürücülerine yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Denetlenen 42 okul servis aracından eksikliği tespit edilen 3 araca toplam 3 bin 702 TL tutarında Trafik İdari Para Cezası uygulandı. - KÜTAHYA