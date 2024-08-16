Kütahya\'da Orman Yangını: 10 Dekar Alan Zarar Gördü

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 10 dekar alan zarar gördü.

Hisarcık ilçesi Karbasan köyü ile Emet ilçesi Ömerfaki köyleri arasında bulunan Katrançukuru mevkiindeki ardıç ve meşe ağaçların bulunduğu ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı gören yangın gözetleme kulesi görevlilerinin ihbarıyla bölgeye Kütahya, Hisarcık, Emet, Tavşanlı, Gediz ve Simav Orman İşletme Müdürlüğü ile Emet ve Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ardıç ve meşe ağaçların bulunduğu ormandaki yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Yangından yaklaşık 10 dekar alan zarar gördü. - KÜTAHYA