Kütahya'da Otobüste Yapılan Aramada 2 Bin 116 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da Otobüste Yapılan Aramada 2 Bin 116 Gram Esrar Ele Geçirildi

Kütahya\'da Otobüste Yapılan Aramada 2 Bin 116 Gram Esrar Ele Geçirildi

Kütahya'da durdurulan bir otobüste yapılan aramada, bir yolcunun çantasında 2 bin 116 gram esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

12.02.2024 11:13  Güncelleme: 11:17
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Kütahya'da durdurulan bir otobüste yapılan aramada çantasında 2 bin 116 gram esrar ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen şahsın bindiği yolcu otobüs çevreyolu üzerinde durduruldu. M.Ş (40 isimli şahsın çantasında yapılan aramada, 4 parça halinde toplamda 2 bin 116 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kütahya'da Otobüste Yapılan Aramada 2 Bin 116 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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