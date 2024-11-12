Kütahya'da Otomobil Sulama Kanalına Devrildi - Son Dakika
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Kütahya'da Otomobil Sulama Kanalına Devrildi

Kütahya'da bir otomobil sulama kanalına devrildi, sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

12.11.2024 08:16
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Kütahya'da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bölücek Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 34 DKS 913 plakalı otomobil, seyir halindeyken DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Y.B. araçta sıkıştı. Yaralı sürücü sıkıştığı araçtan kurtarılarak Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Otomobil Sulama Kanalına Devrildi - Son Dakika

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