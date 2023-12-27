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Kütahya'da Sigara Sarım İmalathanesine Operasyon: 108 Bin 200 Adet Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da Sigara Sarım İmalathanesine Operasyon: 108 Bin 200 Adet Makaron Ele Geçirildi

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.G. ve A.A. isimli şüphelilerin kaçak sigara satışı yaptığını tespit etti. Yapılan operasyonda, Kütahya'da bulunan bir çiftlikte sigara sarım imalathanesi olarak kullanılan alanda yapılan aramalarda, 108 bin 200 adet makaron, elektrikli otomatik sigara sarma makinesi ve hava kompresörü ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Kütahya\'da Sigara Sarım İmalathanesine Operasyon: 108 Bin 200 Adet Makaron Ele Geçirildi
27.12.2023 - 19:45,
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Kütahya'da sigara sarım imalathanesi olarak kullanılan çiftliğe polisin düzenlediği operasyonda, 78 bin 200 adet boş ve 30 bin adet dolu makaron olmak üzere toplam 108 bin 200 adet makaron ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.G. ve A.A. isimli şüphelilerin kaçak sigara satışı yaptığını tespit etti. Polis ekiplerince Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bir binanın otoparkında bulunan araç ve sigara sarım imalathanesi olarak kullanılan Sakaçiftliği köyündeki çiftlikte yapılan aramalarda, 78 bin 200 adet boş ve 30 bin adet dolu makaron olmak üzere toplam 108 bin 200 adet makaron, elektrikli otomatik sigara sarma makinesi ve hava kompresörü ele geçirildi.

S.G. ve A.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Sigara Sarım İmalathanesine Operasyon: 108 Bin 200 Adet Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da Sigara Sarım İmalathanesine Operasyon: 108 Bin 200 Adet Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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