Kütahya'da Şüpheli Bir Ölüm - Son Dakika
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Kütahya'da Şüpheli Bir Ölüm

Kütahya\'da Şüpheli Bir Ölüm

Kütahya'nın Dumlupınar Mahallesi'nde yalnız yaşayan 66 yaşındaki Nezahat Pehlivan'dan haber alınamaması üzerine yapılan ihbar sonucunda polis ekipleri eve gitti. Ekipler, evde Nezahat Pehlivan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Kadının ölümü şüpheli bulunarak otopsi için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

15.02.2024 13:40
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Kütahya'da bir kadının ölümü şüpheli bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine Dumlupınar Mahallesi Işıl Sokak'ta yalnız ikamet eden 66 yaşındaki Nezahat Pehlivan'dan haber alınamadığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, eve geldiğinde yaşlı kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine cenazesi otopsi için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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