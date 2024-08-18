Kütahya\'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Domaniç- Tavşanlı kara yolu Güney Köprüsü mevkiinde meydana gelen kazada, R.Ç. yönetimindeki araç, karşı yönden gelen Ö.K.'nin kullandığı araçla çarpıştı. Kaza sonucu her iki sürücü ve Ö.K.'nın aracında yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki İ.K.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA