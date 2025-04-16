Kütahya\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kütahya'nın Domaniç- Tavşanlı karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Domaniç-Tavşanlı karayolu Muhacırlar Köyü mevkiinde, Tavşanlı istikametinden Domaniç yönüne gitmekte olan S.A. yönetimindeki 43 YD 389 plakalı araç ile aynı istikamette seyreden Z.T. idaresindeki 43 U 1425 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle aracında sıkışan sürücü Z.T., Domaniç İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Z.T. ile birlikte diğer yaralılar H.B. ve S.A., sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Domaniç Jandarma Komutanlığı kazayla ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA