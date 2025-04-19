Kütahya'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Domaniç Tavşanlı Karayolu, Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ramazan Y. yönetimindeki 43 YA 252 plakalı otomobil, Aziz A. idaresindeki 43 ACD 663 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Elif Y. (57), Neslihan Y. (85), diğer araçta bulunan Emine A. (61), Bahadır A. (33), Hanife D., Elif D. ve Esma D. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi ile Domaniç İlçe Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.