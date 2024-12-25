Kütahya\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi kubar esrarla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Gediz ilçesi Gölcük Mahallesi ve Yeşilçay köyünde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda; 910 gram kubar esrar

ve 2 adet 750 içimlik A4 olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldığı belirtildi. - KÜTAHYA