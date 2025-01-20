Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 966 adet extacy hap ele geçirildi, yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Tavşanlı ilçe merkezinde yapılan operasyonda, 966 adet extacy hap ele geçirildi.
Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?