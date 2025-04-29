Kütahya\'da Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya'da aracında 3 kilo uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan kontrollerde, 7 parça halinde, toplamda 3 kilo 959 gram skunk maddesi ele geçirildi. M.A. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA
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