Kütahya\'da yoğun kar ve sis nedeniyle mahsur kalan 3 orman işçisi kurtarıldı

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Kütahya'da yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle ormanlık bölgede mahsur kalan 3 orman işçisi kurtarıldı

KÜTAHYA - Kütahya'da yoğun kar ve sis nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan 3 orman işçisi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı merkezine Kütahya merkeze 30 kilometre mesafede bulunan Kirazlı Yaylası mevkiinde sis ve kar yağışı dolayısıyla ormanlık alanda mahsur kaldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harede geçen AFAD ekipleri, işçileri kurtarmak için seferber oldu. AFAD ekipleri, bir süre sonra özel bir şirkette çalışan ve donma tehlikesi geçiren Hasan Öztürk, Adem Aydın ve Adem Çakır isimli işçileri kurtarmayı başardı.

Kar kalındığı yer yer 40 santimetreyi bulan ve özel arazi aracı ile güvenlik bir bölgeye getirilen işçilerin sağlık kontrolünden geçirildi. İşçilerin herhangi bir sağlık problemi olmazken, işçiler AFAD ekiplerine teşekkür etti.