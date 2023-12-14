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Kütüphanede Kilitli Kalan Genç Öğrenci Kurtarıldı - Son Dakika
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Kütüphanede Kilitli Kalan Genç Öğrenci Kurtarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir genç, kütüphanede kapanış saatini fark etmeyerek kilitli kaldı. Durum güvenlik görevlisine bildirildi ve öğrenci dışarı çıkarıldı.

Kütüphanede Kilitli Kalan Genç Öğrenci Kurtarıldı
14.12.2023 - 22:04,
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kapanış saatini fark etmeyen genç, kütüphanede kilitli kaldı. Durumun güvenlik görevlisine bildirilmesiyle öğrenci dışarı çıkarıldı.

Olay, Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi'nde bulunan halk kütüphanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ders çalışmaya kütüphaneye giden bir genç, kapanma saatini fark etmeyerek ders çalışmaya devam etti. İçerde kimsenin olmadığını düşünen görevli ise anonsun ardından kütüphaneyi kapattı. Bir süre sonra dışarı çıkmak isteyen öğrenci, kapının kilitli olduğunu görünce polis ekiplerine haber verdi. Polisin kütüphanenin güvenlik personeli ile irtibata geçmesi üzerine öğrenci içerden çıkarıldı. Kamerayı gören genç, "Haberlere çıkmak istemiyorum" diyerek uzaklaştı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Kocaeli, Gebze, Olaylar, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütüphanede Kilitli Kalan Genç Öğrenci Kurtarıldı - Son Dakika


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