KUYU Operasyonu: 6 Suç Örgütüne Darbe - Son Dakika
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KUYU Operasyonu: 6 Suç Örgütüne Darbe

Jandarma, Kasım'da İstanbul, Samsun, Giresun ve Antalya'da 6 suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

30.11.2024 09:05
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: " İstanbul'da R.B.'nin elebaşılığını yaptığı (KUYU-47), Samsun'da N.B.'nin elebaşılığını yaptığı (KUYU-48), Giresun'da R.N.'nin elebaşılığını yaptığı (KUYU-49), Antalya'da Ü.K., H.B. ve M.H.'nin elebaşılığını yaptığı (3 farklı örgüt) (KUYU-50), -olmak üzere- 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik Kasım ayı içinde Jandarma tarafından düzenlenen 'KUYU' operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa KUYU Operasyonu: 6 Suç Örgütüne Darbe - Son Dakika

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