KUYU Operasyonu: 6 Suç Örgütüne Darbe

3.Sayfa

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: " İstanbul'da R.B.'nin elebaşılığını yaptığı (KUYU-47), Samsun'da N.B.'nin elebaşılığını yaptığı (KUYU-48), Giresun'da R.N.'nin elebaşılığını yaptığı (KUYU-49), Antalya'da Ü.K., H.B. ve M.H.'nin elebaşılığını yaptığı (3 farklı örgüt) (KUYU-50), -olmak üzere- 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik Kasım ayı içinde Jandarma tarafından düzenlenen 'KUYU' operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı." - ANKARA