Lapseki'de Tarım Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan müdahale başladı.
Yangın, saat 14.00 sıralarında Lapseki ilçesi Umurbey beldesi yakınlarında tarım arazisinde başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: İHA
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