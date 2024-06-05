Lokantadaki baca yangını korkuttu - Son Dakika
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Lokantadaki baca yangını korkuttu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir lokantanın bacasında çıkan yangın ve yoğun duman çevre sakinlerini korkuttu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

05.06.2024 12:01
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Lokantadaki baca yangını korkuttu

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir lokantanın bacasında çıkan yangın ve yoğun duman çevre sakinlerini korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Camivasat Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir lokantanın mangal bacasından sabah saatlerine yangı çıktı. Yangın nedeniyle çevrede ve lokantada yoğun bir duman oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Lokantadaki baca yangını korkuttu - Son Dakika

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