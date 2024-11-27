Lübnan Ordusu Güney'e Harekete Geçti - Son Dakika
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Lübnan Ordusu Güney'e Harekete Geçti

Lübnan Ordusu Güney\'e Harekete Geçti

Ateşkes sonrası Lübnan ordusu, güney bölgesine 10 bin asker göndermek üzere yola çıktı.

27.11.2024 18:19
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Lübnan ordusu, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından ülkenin güneyine konuşlanmak üzere harekete geçti.

İsrail ve Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasının TSİ 05.00'da yürürlüğe girmesinin ardından Lübnan ordusu, ateşkes anlaşması gereği ülkenin güneyine konuşlanmak üzere harekete geçti. Çevredekileri tarafından kaydedilen görüntülerde, çok sayıda askeri aracın konvoylar halinde ülkenin güneyine doğru harekete ettiği görüldü.

Lübnan Savunma Bakanı Maurice Sleem, hükümetin güneye 10 bin asker göndereceğini ve Hizbullah'ın ateşkes anlaşması gereği geri çekileceğini vurgulamıştı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Lübnan Ordusu Güney'e Harekete Geçti - Son Dakika

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