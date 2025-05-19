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Lüks Ferrari Alev Alev Yandı

Lüks Ferrari Alev Alev Yandı

20 milyon lira değerindeki Ferrari, Beşiktaş Kulübü Başkanı'nın oğlu tarafından kullanılırken yandı.

19.05.2025 16:31
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Eyüpsultan'da alev alev yanarak küle dönen 20 milyon lira değerindeki lüks otomobilin sürücüsünün Beşiktaş Kulübü Başkanı ve aynı zamanda iş adamı Serdar Adalı'nın oğlu Celal Alaz Adalı olduğu öğrenildi.

Olay, Eyüpsultan Hasdal - Kemerburgaz yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 CAA 08 plakalı Ferrari marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlamıştı. İddiaya göre, 20 milyon lira değerindeki aracın motor kısmında yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili durdurdu ve yangın tüpüyle alevlere müdahale etmişti. Ancak kısa süre sonra araçta patlama meydana gelmiş,

ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmüştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken lüks otomobil küle dönmüştü. Aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Aracın kimin kullandığı belli oldu

20 milyon lira değerindeki otomobili kimin kullandığı ortaya çıktı. Otomobili Beşiktaş Kulübü Başkanı ve aynı zamanda iş adamı Serdar Adalı'nın oğlu Celal Alaz Adalı'nın (37) kullandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Lüks Ferrari Alev Alev Yandı - Son Dakika

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