Lüleburgaz\'da Apartman Yangını

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara sebep oldu.

Lüleburgaz ilçesi Gündoğu Mahallesi, Yeni Sokak'ta 4 katlı apartmanın son katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KIRKLARELİ