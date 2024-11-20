Mahruki için tutuklama talebi

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Nasuh Mahruki'ye tutuklama talebi

İSTANBUL - Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, Savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Eski Arama Kurtarma Derneği Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheli Mahruki, ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.