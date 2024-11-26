Mahruki\'nin Tutukluluğuna İtiraz

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Eski Arama Kurtarma Derneği Başkanı Nasuh Mahruki hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında adliyeye gelerek Savcılıkta ifade veren şüpheli Mahruki, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 20 Kasım tarihinde aynı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ EDİLDİ

Konuya ilişkin şüpheli Mahruki'nin avukatları, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu. İstanbul 5.Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulan dilekçede, "Müvekkil seçim güvenliği ve elektronik oylama ile ilgili endişelerini paylaştığı 2 paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştır. Amacı seçim güvenliğine dikkat çekmek, seçim güvenliği ve elektronik oylama ile ilgili endişelerini takipçileri ile paylaşmaktır. Müvekkil hakkında verilen tutuklama kararının ifade özgürlüğü bağlamında da değerlendirilmesi gerekmektedir. Müvekkil hakkında açılan soruşturmadan haberdar olur olmaz avukat ile birlikte adliyeye gelip Savcılıkta ifade vermiştir. Tahliyesine karar verilmesini talep ederiz" ifadelerine yer verildi.