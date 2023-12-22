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Malatya'da 13 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da 13 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Malatya'da tren istasyonunda yapılan aramada bir yolcunun valizinde 13 kilogram Skunk isimli uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya\'da 13 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
22.12.2023 - 13:43,
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Malatya'da, trende valiz içerisinde 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapanların tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışmalarda, şüpheli İ.T'nin tren ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı belirlendi.

Dedektör köpek yardımıyla trende arama yapan ekipler, valiz içerisinde 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, olayla ilgili olarak İ.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Malatya'da 13 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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