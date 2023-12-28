Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.55 'de merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 9,69 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi. Çevre illerden de hissedilen depremde, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaz iken ilçede tedbir amaçlı okullar boşaltıldı.