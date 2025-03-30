Malatya'da 7.25 Milyon Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da 7.25 Milyon Makaron Ele Geçirildi

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Malatya'da bir kamyonda yapılan aramada 7.25 milyon makaron ele geçirildi, 1 kişiye işlem yapıldı.

30.03.2025 01:56
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Malatya'da 7 milyon 250 bin adet makaron ele geçirildi

MALATYA - Malatya'da, polis tarafından bir kamyonda yapılan aramada 7 milyon 250 bin adet makaron ele geçirildi. Olayda 1 kişiye işlem yapıldı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine takibe alınan bir kamyonda arama yapıldı. Yapılan aramada, 7 milyon 250 bin adet makaron ele geçirildi. Olayda araç sürücüsü T.T.'ye 5607 SKM'den işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da 7.25 Milyon Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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