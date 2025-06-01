Malatya'da Bayramda Trafik Önlemleri - Son Dakika
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Malatya'da Bayramda Trafik Önlemleri

Malatya\'da Bayramda Trafik Önlemleri
01.06.2025 11:07
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Malatya Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda trafik kazalarını önlemek için tedbir aldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatilinde artması beklenen trafik yoğunluğuna karşı kent genelinde kapsamlı tedbirler aldı.

Kurban Bayramı süresince meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla alınan tedbirler kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından sürücülere uyarılarda bulunuldu.

Yola çıkmadan önce araç bakımının mutlaka yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, sürücülerin dinlenmiş olarak yola çıkmaları, seyahat planlarını önceden yapmaları ve yoğun saatlerden kaçınmaları istendi. Alternatif güzergahlar için navigasyon uygulamalarının kullanılması da önerildi.

Yolculuk sırasında hız limitlerine uyulması, emniyet kemeri takılması, 2-3 saatte bir mola verilerek dinlenilmesi, takip mesafesinin korunması ve ani manevralardan kaçınılması gerektiği belirtildi. Ayrıca cep telefonu kullanımından kaçınılması, yorgunluk ve dikkat dağınıklığı durumunda araçların mutlaka uygun bir yerde durdurulması gerektiği ifade edildi.

Trafik güvenliğinin yalnızca denetimlerle sağlanamayacağına dikkat çekilen açıklamada, her sürücünün kurallara uyması ve güvenli sürüş tekniklerini uygulaması gerektiği hatırlatıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, tüm vatandaşlara kazasız ve huzurlu bir bayram tatili temennisinde bulundu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Bayramda Trafik Önlemleri - Son Dakika

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