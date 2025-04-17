Malatya'da Bilezik Dolandırıcılığı

Malatya'da ilginç dolandırıcılık olayı: Bilezik siparişini, sipariş sahibi gibi alarak kuyumcuyu dolandırdı

Kuyumcu dolandırıcılığı kameralara takıldı

Başkasının verdiği bilezik siparişini, sipariş sahibi gibi alarak kuyumcuyu dolandıran şahıs tutuklandı

MALATYA - Malatya'da başkasının verdiği bilezik siparişini, sipariş veren şahıs adına kuyumcudan alarak çalan şahıs, polisin titiz çalışmaları ve kamera kayıtları sayesinde kısa sürede aydınlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, T.K. bir kuyumcudan bilezik siparişi verdi. Ancak bu bilgiyi öğrenen B.G. kuyumcuyu arayarak kendisini T.K. olarak tanıttı ve bileziği başka bir kişi aracılığıyla aldıracağını söyledi. Şüpheli B.G., daha sonra taksi şoförü K.Y. ile iletişime geçerek, bileziğin kendisine ait olduğunu belirterek şoförü ikna etti. K.Y., olaydan habersiz bir şekilde bileziği kuyumcudan teslim aldı ve Kahramanmaraş'a gönderdi.

T.K.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada 15 farklı güvenlik kamerasına ait toplam 49 saatlik görüntü incelendi. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, olayla ilgisi olmadığı belirlenen taksi şoförü K.Y. Malatya'da, şüpheli B.G. ise Kahramanmaraş'ta yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen B.G. tutuklanırken, piyasa değeri 120 bin TL olan bilezik de ele geçirilerek sahibine teslim edildi.