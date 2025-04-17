Malatya'da Bilezik Dolandırıcılığı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Malatya'da Bilezik Dolandırıcılığı

Kuyumcudan başkasının siparişini alarak dolandırıcı yakalandı, bilezik sahibine teslim edildi.

17.04.2025 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da ilginç dolandırıcılık olayı: Bilezik siparişini, sipariş sahibi gibi alarak kuyumcuyu dolandırdı

Kuyumcu dolandırıcılığı kameralara takıldı

Başkasının verdiği bilezik siparişini, sipariş sahibi gibi alarak kuyumcuyu dolandıran şahıs tutuklandı

MALATYA - Malatya'da başkasının verdiği bilezik siparişini, sipariş veren şahıs adına kuyumcudan alarak çalan şahıs, polisin titiz çalışmaları ve kamera kayıtları sayesinde kısa sürede aydınlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, T.K. bir kuyumcudan bilezik siparişi verdi. Ancak bu bilgiyi öğrenen B.G. kuyumcuyu arayarak kendisini T.K. olarak tanıttı ve bileziği başka bir kişi aracılığıyla aldıracağını söyledi. Şüpheli B.G., daha sonra taksi şoförü K.Y. ile iletişime geçerek, bileziğin kendisine ait olduğunu belirterek şoförü ikna etti. K.Y., olaydan habersiz bir şekilde bileziği kuyumcudan teslim aldı ve Kahramanmaraş'a gönderdi.

T.K.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada 15 farklı güvenlik kamerasına ait toplam 49 saatlik görüntü incelendi. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, olayla ilgisi olmadığı belirlenen taksi şoförü K.Y. Malatya'da, şüpheli B.G. ise Kahramanmaraş'ta yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen B.G. tutuklanırken, piyasa değeri 120 bin TL olan bilezik de ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Dolandırıcı, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Malatya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Bilezik Dolandırıcılığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’ye kayyum atanacağını öne süren Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma CHP'ye kayyum atanacağını öne süren Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden ’’CHP’ye kayyum atanacak’’ iddialarına yalanlama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden ''CHP'ye kayyum atanacak'' iddialarına yalanlama
Kılıçdaroğlu: Sırrı Süreyya Önder’i 5 gün uyutacaklar Kılıçdaroğlu: Sırrı Süreyya Önder'i 5 gün uyutacaklar
Kütahyalı’nın paylaşımının ardından Borsa İstanbul’da sert düşüş Kütahyalı'nın paylaşımının ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş
CHP’ye ’kayyum’ iddiasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı’ya sert tepki: Tutuklanması gerekir CHP'ye 'kayyum' iddiasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki: Tutuklanması gerekir
Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı
Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı
Özgür Özel’den Bakan Tekin’e çok sert sözler Özgür Özel'den Bakan Tekin'e çok sert sözler
AK Partili Şamil Tayyar’dan Kütahyalı’ya sert tepki: Gece toplamak lazım AK Partili Şamil Tayyar'dan Kütahyalı'ya sert tepki: Gece toplamak lazım
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
17:02 İstanbul’da toplu ulaşım krizi derinleşiyor Şoförlerden ’POS cihazı’ kararı İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
15:37 Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
13:59 Merkez Bankası’ndan sürpriz faiz kararı Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
08:45 Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
08:39 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
08:36 Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
08:30 Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
08:21 Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:12 Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
07:22 Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 20:01:04. #7.12#
SON DAKİKA: Malatya'da Bilezik Dolandırıcılığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement