Malatya'da Bir Milyon TL Değerinde Malzeme Çalan 2 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da Bir Milyon TL Değerinde Malzeme Çalan 2 Zanlı Yakalandı

Malatya\'da Bir Milyon TL Değerinde Malzeme Çalan 2 Zanlı Yakalandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, bir işyerine deldikleri duvardan girerek yaklaşık bir milyon TL değerinde malzeme çalan 2 zanlı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çalıntı malzemeler işyeri sahibine teslim edilirken, zanlıların polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

19.07.2024 13:16
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Malatya'da, deldikleri duvardan girdikleri işyerinde yaklaşık bir milyon TL değerinde malzeme çalan 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Battalgazi ilçesi Niyazi Mısri caddesi üzerinde 25 Haziran Salı günü meydana gelen olayda, bölgedeki bir işyerine duvarı delerek giren hırsızlık zanlıları yaklaşık bir milyonluk elektrik malzemesini çalarak olay yerinden ayrıldı. Durumun fark edilmesinin ardında çalışma yapan polis ekipleri kimlikleri belirlenen M.D. ile O.D.'yi çalıntı malzemelerle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Çalıntı malzemelerin işyeri sahibine teslim edildiği olayla gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Bir Milyon TL Değerinde Malzeme Çalan 2 Zanlı Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Bir Milyon TL Değerinde Malzeme Çalan 2 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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