Malatya'da Cezaevi Tahliyeleri Başladı

Malatya'daki cezaevlerinde tahliyeler başladı

Özgürlüğüne kavuşan eşini "güvercin" ile karşıladı

MALATYA - İnfaz düzenlemesini içeren yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Malatya'daki cezaevlerinden mahkumların tahliyeleri başladı.

10. Yargı Paketi kapsamında hazırlanan infaz düzenlemesi, 4 Haziran 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yaklaşık 19 bin 800 mahkumun tahliyesini öngören düzenleme doğrultusunda Malatya'daki cezaevlerinde 5 Haziran Perşembe günü itibarıyla tahliyeler başladı.

Akçadağ T Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki mahkumlar, öğle saatlerinden itibaren cezaevinden tahliye edilmeye başlanırken, cezaevi önüne gelen mahkumların eşleri, çocukları ve yakınları, tahliye olacak yakınlarını heyecanla bekledi. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevinden çıkan mahkumlar, yakınlarıyla sarılarak hasret giderdi. Bir kadın çocukları ile birlikte eşini güvercin ile karşılarken duygu dolu anlar yaşandı.

Özgürlüklerine kavuşan mahkumlar, yaklaşan Kurban Bayramı'nı aileleriyle birlikte geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.