Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir kadının, eski eşi tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldüğü cinayet anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 21 Temmuz Pazartesi günü sabah sabah saatlerinde Hekimhan ilçe merkezi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kısa süre önce eşinden boşanan Selda Kaya (36) ile eski eşi G.K. arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.K., çantasından çıkardığı tabanca ile Kaya'ya ateş etti. Ağır yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından şüpheli G.K.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına alınırken, kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, G.K.'nin çantasından çıkardığı silahla Selda Kaya'ya ateş açtığı talihsiz kadının ise kanlar içinde yere yığıldığı görülüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da Eski Eş Cinayeti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?