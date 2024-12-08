Malatya'da Hasarlı Bina Çöktü - Son Dakika
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Malatya'da Hasarlı Bina Çöktü

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ağır hasar gören 4 katlı bir bina çöktü, yaralanan olmadı.

08.12.2024 20:20
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Malatya'da hasarlı 4 katlı bina çöktü

MALATYA - Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 4 katlı bir bina çöktü.

Olay, 18.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elalmış sokak içerisinde bulunan ve gündüz saatlerinde bir bölümü yıkılan 4 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Sokak sakinlerin deprem olduğunu zannederek büyük bir korku ile kendini sokağa attığı olayda ihbar üzerine bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerinde detaylı inceleme yaparken, sokak sakinleri büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Yaralananın olmadığı olayda, binanın çevresine şerit çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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