Malatya'da Horoz Dövüştürüp Kumar Oynayanlara Cezai İşlem - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Malatya'da Horoz Dövüştürüp Kumar Oynayanlara Cezai İşlem

Malatya\'da Horoz Dövüştürüp Kumar Oynayanlara Cezai İşlem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde horoz dövüştürdüğü ve kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye 57 bin 825 TL idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kumar parası olarak değerlendirilen 2 bin TL ile 2 adet horoza el konuldu. Olayda, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan bir kişi hakkında da işlem yapıldı.

13.05.2024 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde horoz dövüştürdüğü ve kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye 57 bin 825 TL idari para cezası uygulandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi ilçesi Büyük Hüseyinbey Mahallesi'nde horoz dövüşü yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi. Bir iş merkezinin çatı katına düzenlenen operasyonda, horoz dövüşü yaptığı tespit edilen 9 şahsa toplamda 57 bin 825 TL idari para cezası uygulanırken, kumar parası olarak değerlendirilen 2 bin TL ile 2 adet horoza el konuldu.

Olayda, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan A.S.K. hakkında ise işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Horoz Dövüşü, Battalgazi, Operasyon, Malatya, Hayvan Hakları, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Horoz Dövüştürüp Kumar Oynayanlara Cezai İşlem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:30 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis’e gelecek. Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis'e gelecek.
18:26 İstanbul’da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam yapıldı. İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam yapıldı.
18:01 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
17:49 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye geleceği yıllar öncesinden belliymiş Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye geleceği yıllar öncesinden belliymiş
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 18:43:18. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da Horoz Dövüştürüp Kumar Oynayanlara Cezai İşlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement