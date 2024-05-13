Malatya\'da Horoz Dövüştürüp Kumar Oynayanlara Cezai İşlem

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde horoz dövüştürdüğü ve kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye 57 bin 825 TL idari para cezası uygulandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi ilçesi Büyük Hüseyinbey Mahallesi'nde horoz dövüşü yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi. Bir iş merkezinin çatı katına düzenlenen operasyonda, horoz dövüşü yaptığı tespit edilen 9 şahsa toplamda 57 bin 825 TL idari para cezası uygulanırken, kumar parası olarak değerlendirilen 2 bin TL ile 2 adet horoza el konuldu.

Olayda, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan A.S.K. hakkında ise işlem yapıldı. - MALATYA