Malatya\'da husumetli kavga: Bir kişi tabanca ile yaralandı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan kavgada husumetlisi tarafından tabanca ile vurulan şahıs yaralandı.

Olay, saat 21.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Beylerdersi Göleti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan T.U. ve Y.B. gölet kenarında karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Y.B., tabanca ile T.U.'yu vurdu. Yaralı şahıs özel bir araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 2 adet boş kovan buldu.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - MALATYA