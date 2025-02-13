Malatya\'da Kar Yağışı Çadır Mescidi Çöktü

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, yoğun kar yağışına dayanamayan mescit olarak kullanılan bir çadır çöktü.

Olay, Kozluca Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Bölgedeki etkili kar yağışının ardından, yatsı namazı için mescide gelen vatandaşlar, çadırın çöktüğünü görünce geri dönmek zorunda kaldı. Kozluca Mahallesi'nde sınırlı sayıda caminin bulunduğuna dikkat çeken vatandaşlar, bu tür olumsuz hava şartlarında ibadetlerini yerine getirebilecekleri güvenli bir alanın olmamasından dolayı yetkililerden yardım talep etti. - MALATYA