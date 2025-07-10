Malatya\'da Kaza: 3 Yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.15 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen O.B. yönetimindeki 06 EZB 455 plakalı Kia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle demir bariyerler yerinden sökülürken, sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA