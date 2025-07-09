Malatya\'da Kaza: 4 Yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Darende ilçesi Organize Sanayi Kavşağı'nda (OSB) meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri yönüne seyreden V.T. idaresindeki 34 RY 0120 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada ters dönen araçtaki V.T., Z.T., H.Ç. ve Ş.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrası ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA