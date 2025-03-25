Malatya'da konteyner kentte cinayet

MALATYA - Malatya'da, konteyner kentte kalan iki aile arasında çıkan tartışmada pompalı tüfekle göğsünden vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay,19.00 sıralarında Yeşilyurt İlçesi Samanköy konteyner kentte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgedeki konteyner kentte kalan komşular Emin Varol ile Ş.Ö. arasında gündüz saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde devam eden tartışma sonrası Ş.Ö. Emin Varol'u kaldığı konteynerde pompalı tüfekle göğsünden vurarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

İki aile arasında bir süredir tartışmaların yaşandığı belirtilirken olayda hayatını kaybeden 3 çocuk babası Emin Varol'un cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayın zanlısının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.