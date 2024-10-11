Malatya'da Minibüs Devrildi: 17 Yaralı

Malatya'da kontrolden çıkan yolcu minibüsü devrildi: 17 yaralı
MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü devrildi. Kazada 17 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Akçadağ ilçesi Sultansuyu Tarım İşletme Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Akçadağ'dan gelen H.G. yönetimindeki 44 J 1596 plakalı Volkswagen marka yolcu minibüsü, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. 20'den fazla yolcusu bulunan araç yan yatarken 17 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 yolcunun kendi imkanları ile hastaneye gittiği kazada diğer yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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