Malatya\'da minibüste yangın çıktı

Malatya'da seyir halindeki bir minibüste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında sürücü yara almazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Malatya- Elazığ karayolu Çamurlu Mahallesi Kanyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan bir minibüs aniden alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA