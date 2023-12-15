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Malatya'da minibüste yangın çıktı

Malatya-Elazığ karayolu üzerinde seyir halinde olan bir minibüs aniden alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Sürücü yara almadı ancak araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya\'da minibüste yangın çıktı
15.12.2023 - 09:11,
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Malatya'da seyir halindeki bir minibüste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında sürücü yara almazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Malatya- Elazığ karayolu Çamurlu Mahallesi Kanyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan bir minibüs aniden alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da minibüste yangın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da minibüste yangın çıktı - Son Dakika
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