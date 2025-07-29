Malatya\'da Orman Yangınına Yoğun Müdahale

Malatya'nın Pütürge ilçesi kırsalında çıkan orman yangınlarına müdahale çalışmaları karadan ve havadan yoğun şekilde sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, saat 15.15 sıralarında Tepehan Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın sonrası bölgeye AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda ekip sevk edildi. Müdahale çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, DSİ, Karayolları 81. Şube Şefliği, Türk Silahlı Kuvvetleri, Pütürge, Yeşilyurt, Battalgazi Belediyeleri, UMKE ile çeşitli kurumlar destek verdi.

Yangına 4 adet helikopterle havadan da müdahale sağlanırken, ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ettiği belirtildi. Öte yandan, Doğanyol ilçesine bağlı Bayırköy Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan başka bir yangın ise ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı. Bu bölgede de soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - MALATYA