Malatya\'da Otobüs Kazası: 8 Yaralı

Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümüne girdi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.45 sıralarında Malatya- Sivas karayolu Kendirli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zonguldak'tan Batman'a seyir halinde olan Tokat Yıldızı firmasına ait 26 yolcu ile 3 mürettebatın bulunduğu S.D. (52) yönetimindeki 60 AY 808 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına daldı. Kazada, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA