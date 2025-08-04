Malatya\'da Park Halinde Ölü Bulundu

Malatya'da 70 yaşındaki adam, park halindeki araçta ölü bulundu.

Olay, saat 16.45 sıralarında İnönü Caddesi'ndeki Sümer Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki otomobilin kapısının açık olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, araç içerisinde hareketsiz halde bulunan kişinin 70 yaşındaki Ali İhsan Aslan olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yapılan incelemede çok sayıda ilaç ile 1 adet oksijen tüpü bulunurken, Aslan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA